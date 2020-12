Namorado da mãe de Neymar diz ter sido esfaqueado no México e quer vingança

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, foi esfaqueado em um restaurante, durante uma viagem a Cancún, no México. O ex-jogador de futebol estava no país a convite da amada. Ele afirma não saber as razões do ataque. “Cheguei no restaurante e pedi um prato de carne, não sei o que aconteceu, não fiz nada, mas não me deixaram ficar”, contou no Instagram.

Na publiacação em que desabafa sobre a situação, Tiago mostra o rosto machucado e a boca inchada. A nuca também aparenta estar ensanguentada.

Segundo o relato de Tiago, ele apanhou de dois homens e um terceiro o atingiu com uma faca nas costas. “Isso não vai ficar assim. Eu tenho o número de quem fez isso e vou voltar ao México“, afirmou.

Continua depois da Publicidade

Em seguida, ele disse estar sozinho em Cancún, dando a entender que Nadine foi embora antes. “Estou sozinho aqui, véio… Não sei como vou voltar para o Brasil assim. Vou ter q colocar um boné, sei lá… Mas eu volto aqui”.

Fonte: Metrópole