‘Não estou com pena’, diz mãe do filho de Nego Di sobre rejeição do humorista no BBB

Nego Di está no terceiro paredão do Big Brother Brasil, competindo contra Sarah e Fiuk. A mãe do filho do humorista, Tamyres Hirtz, usou as redes sociais para desabafar sobre a rejeição que ele está tendo fora e dentro da casa.

“Se eu pudesse falar agora com o pai do meu filho seria: ‘Amigo do peito é colete, meu velho. O resto é bala! Eu te avisei, né? Do jogo antes de ir e saber se concentrar em ti e na tua fala sem filtro e jogar sem fiasco. Também avisei que aqui na rua teu amigo era teu filho, o resto se tiver dois na pureza é muito. Estou com pena não! Eu avisei e foram anos de aviso! Como você diz, né? Foguete não tem ré. O teu foi bonito e com uma bomba colocada pelos bons conselhos dos teus bruxos”, começou a psicóloga.

“Quantos estão fazendo escolta pra tua mãe agora? Cuidando dela real? Os poucos de verdade tu te afastou”, finalizou Tamyres, apagando a publicação horas depois. Os dois são pais de Tyler.

