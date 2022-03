Nasce filho do prefeito de Parintins Bi Garcia com a ex-miss Brasil Mayra Dias

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O filho do prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, com a ex-miss Brasil Mayra Dias nasceu neste sábado (12), no Hospital Jofre Cohen, em Parintins. A primeira-dama começou a entrar em trabalho de parto durante a manhã de sexta-feira (11).

“Com as bênçãos de Deus, hoje, dia 12 de março, eu e minha esposa Mayra Dias recebemos nosso amado filho Henry Dias Garcia. Uma dádiva e a realização de um grande sonho em nossas vidas”, disse o prefeito de Parintins nas redes sociais.

Devido o nascimento da criança, Bi Garcia teve que faltar ao evento de lançamento oficial do 55º Festival Folclórico de Parintins, no Teatro Amazonas, realizado pelo governo do Amazonas na última sexta-feira (11)

O pequeno Henry, nome escolhido pelo casal, não estava previsto para chegar agora. Nas redes sociais, a miss havia contado que o bebê estava se mexendo bastante e passaria por uma consulta médica.

“Tenho consulta com a minha médica, essa noite o curumim mexeu bastante e tive contração de treinamento. Então, ela vai me avaliar para ver como estamos por aqui”, contou aos seguidores.