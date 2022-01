Natália, do ‘BBB 22’, tem vídeo íntimo vazado na web

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A participante do Big Brother Brasil 22, Natália Deodato, teve um vídeo íntimo vazado na web. A notícia foi confirmada pela equipe da sister, na madrugada desta quarta-feira (19), no Twitter oficial dela.

“ATENÇÃO. A Equipe já está ciente das mídias que estão sendo compartilhadas e iremos tomar as medidas cabíveis. O compartilhamento desse conteúdo é um desrespeito a participante enquanto mulher e também a família dela”, começava o comunicado oficial da equipe da sister.

“Isso é muito sério e nenhuma pessoa deveria passar por essa exposição. Pedimos que denunciem todas as publicações e também perfis que estão compartilhando. Precisamos derrubar esse conteúdo e precisamos da ajuda de vocês!”, finalizava o post feito no Twitter oficial da participante.

A família da sister procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Belo Horizonte, para registrar um boletim de ocorrência. Nesta quarta-feira (19), a Polícia Civil informou que foi instaurado procedimento investigatório para apuração dos fatos.

Os administradores dos perfis de vários brothers do BBB22 se uniram nas redes sociais para pedir o fim do compartilhamento do vídeo íntimo.

Prontamente, os perfis de Bárbara, Brunna, Eslô, Laís, Lucas, Luciano, Jade Picon, Naiara Azevedo, Rodrigo e Paulo André publicaram pedidos para que suas torcidas não compartilhassem as imagens. Ex-BBBs também entraram nessa corrente, como Sarah Andrade e Lumena Aleluia, do BBB 21.

Até mesmo a atriz e cantora Cleo, 39, se manifestou nas redes sociais sobre o vazamento. “O jogo virou, fofos, mexeu com uma mexeu com geral! Sinto muito @oficial_deodato, era para ser só um jogo. Espero que descubram o culpado e tomem as devidas providências”, disse ela no Twitter.

Importante lembrar que a a lei n° 13.718, de 25 de setembro de 2018, acrescentou ao Código Penal Brasileiro o dispositivo do artigo 218-C, tornando crime divulgação desse tipo de conteúdo. Se você também for vítima desse tipo de crime, procure uma delegacia especializada em crimes cibernéticos ou delegacia da mulher. Caso sua cidade não tenha, vá até a delegacia mais próxima e faça a denúncia!

Compartilhar conteúdos íntimos pode fazer com que a pessoa seja enquadrada na lei que tornou crime a importunação sexual, com pena de um a cinco anos de prisão.