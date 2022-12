Neymar é inocentado de todas as acusações de fraude e corrupção em transferência para o Barcelona

Neymar foi absolvido de todas as acusações de fraude e corrupção na transferência do Santos para o Barcelona em 2013. Após comparecer ao julgamento e ser liberado de acompanhar a ação e ter as acusações retiradas pela promotoria espanhola em outubro, o jogador da Seleção Brasileira foi inocentado nesta terça-feira, 13/12.

O processo era movido pela empresa de investimentos brasileira DIS, dona de 40% dos direitos de Neymar quando ele estava no Santos. A DIS, que argumentava ter perdido parte do valor na transferência, pedia uma pena de prisão de cinco anos e uma multa total de 149 milhões de euros (R$ 835 milhões) para os réus. O pedido não foi atendido.

Além de Neymar, os outros réus também foram absolvidos: Neymar da Silva Santos e Nadine Gonçalves, pais do jogador, e os ex-presidentes do Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu e Rosell, e do Santos, Odilio Rodrigues.

Entenda o caso

Em maio de 2013, Neymar foi vendido do Santos ao Barcelona por 17,1 milhões de euros, valor pago pelo clube catalão ao brasileiro. A empresa DIS era dona de 40% dos direitos econômicos do jogador e recebeu 6,84 milhões de euros. Entretanto, o próprio Barcelona revelou que a transação custou 57 milhões de euros e os 40 milhões de euros foi paga à empresa N&N (sigla para Neymar e Nadine, pais do jogador).

Após investigação, constatou-se que o total da transação foi ainda maior: 86,2 milhões de euros. Nesse valor estavam pagamentos por amistosos, direitos de imagem, luvas para Neymar e comissões para agentes. Na ação que começou ser julgada nesta segunda-feira, a DIS argumenta que estas foram manobras feitas para reduzir o valor de sua fatia do negócio. Caso a negociação entre os dois clubes – sem os outros contratos – tivesse sido fechada em 86,2 milhões de euros, a empresa teria faturado 34,5 milhões de euros.

A acusação contra o jogador, seus familiares e os dirigentes é de “corrupção privada”, que não existe no Código Penal Brasileiro. Esta é a defesa de Neymar.

Fonte: Gshow