Ouça áudio de barraco entre Simone e Simaria no Programa do Ratinho

O site TV Pop revelou que uma gravação do programa do Ratinho precisou ser interrompida após uma briga entre as irmãs Simone & Simaria. As cantoras foram convidadas da atração para cantar músicas do novo trabalho e acabaram discutindo instantes antes de interpretar o novo sucesso Amiga.

Tudo começou quando Simaria parou a banda para dizer que estava rouca e justificou afirmando que trabalhava muito deixando Simone irritada. “Só um minuto. Segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora, e eu preciso compartilhar com vocês, vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso eu tenho dois filhos”, disse a cantora.

Em seguida, Simaria desabafa: “Eu já falei para ela várias vezes que a gente tem que pensar positivo o tempo todo. Eu estava orando e pedindo para Deus para me dar voz para eu cantar e fazer a melhor interpretação. Então, quando você me bloqueia, me machuca”, disse.

Em seguida, Simone interrompeu a irmã: “Pra desafinar, é melhor não fazer, porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado”, disse. Simaria insiste: “Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer”.

“Então faça! Vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Então, vamos ver no que vai dar”, disse irritada.

Ao perceber o climão, Ratinho interrompeu as cantoras e pediu para que elas interpretassem a música como no DVD da dupla. Mas não adiantou e as duas voltaram a trocar farpas.

“Gente, por trás de uma dupla tão incrível de duas irmãs que se amam, tem diferenças. Isso é legal que vocês vejam, porque as pessoas acham que são só flores e não funciona assim. Eu sou uma pessoa de um jeito, minha irmã é de outro, mas a gente se ama”, disse Simaria, que é cortada por Simone: “O excesso de cuidado fez ela fazer isso aqui agora. Tomei no cu!”.