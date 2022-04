Pabllo Vittar é destaque na imprensa internacional após show histórico no Coachella

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Pabllo Vittar superou a concorrência durante seu show. O canal 3 do festival, que passava sua apresentação, ganhou na audiência do principal palco do festival na Califórnia.

Segundo a revista norte-americana, Billboard, Pabllo estava “embebida em todo o amor que seus fãs tinham a oferecer”. O veículo ainda elogiou o repertório dançante e a performance eletrizante da nossa diva em um dos palcos do evento, na Califórnia.

A brasileira conseguiu reunir mais de 45 mil pessoas assistindo à sua performance no YouTube, contra 41 mil que assistiam a transmissão do palco principal, que teve ao mesmo tempo as exibições do duo inglês Disclosure e do australiano Flume. Já o canal número 2, com Danny Elfman, registrou 8,2 mil no momento.