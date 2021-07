Pabllo Vittar revela desejo de cantar em posse de Lula, caso ex-presidente seja eleito

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A drag queen Pabllo Vittar, 27, usou as redes sociais nesta quarta-feira (14) para dizer que espera cantar numa eventual posse de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores), após as próximas eleições presidenciais de 2022.

A declaração ganhou uma resposta do partido do ex-presidente. Uma fã perguntou se Pabllo vai cantar no evento caso Lula vença as eleições, e a cantora respondeu: “Espero que sim”.

A postagem rendeu uma resposta do perfil do Partido dos Trabalhadores, que mandou um emoji com estrelas nos olhos e um coração.

Pouco tempo depois, a funkeira Tati Quebra Barraco se ofereceu para estar ao lado de Pabllo caso o evento se concretize.

