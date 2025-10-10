A notícia que atravessa o Brasil!

Pablo perde a paciência e expulsa de show homem que atirou lata nele: “cabelo branco bagunçando”

O artista chegou a sair do palco até que o homem fosse retirado.

Por Natan AMPOST

10/10/2025 às 17:33 - Atualizado em 10/10/2025 às 17:34

Notícias de famosos Uma confusão marcou o show do cantor Pablo, no último fim de semana, em Porta Grande, Amapá. Durante a apresentação, um fã jogou uma lata de cerveja em direção ao artista, que reagiu imediatamente, exigindo a retirada do homem da plateia antes de continuar o espetáculo.

Visivelmente irritado, Pablo não poupou palavras: “Segurança, tira esse rapaz aqui da festa, por gentileza. Se essa lata pega em mim agora… Você vai sair da festa. Não tem conversa, meu amigo. Você é bagunceiro, cabelo branco bagunçando, p***a. Se respeita, toma vergonha na sua cara”, disse o cantor sob aplausos e vaias da plateia.

O incidente quase levou o artista a interromper o show por completo. Ele questionou a justificativa do ato e pressionou a equipe de segurança para agir:“Justifica você jogar uma lata aqui em mim, o que justifica? Tem homem aqui pra tirar esse rapaz ou não tem? Você infelizmente vai ter que sair ou eu saio do palco. Quando ele sair eu volto. Saiu ou não saiu? E aí, já podemos? Vocês estão felizes com o nosso show?”.

Leia também: Pablo e Calcinha Preta emocionam público no palco Malcher do #SouManaus 2025

Após alguns minutos de tensão, o homem foi retirado da plateia pelos seguranças, aparentemente rindo da situação, enquanto Pablo retomou sua apresentação. O público presente acompanhou a cena com atenção, e o episódio gerou uma onda de comentários nas redes sociais, dividindo opiniões entre os que apoiaram a postura firme do cantor e os que criticaram a exposição do fã.

