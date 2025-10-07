A notícia que atravessa o Brasil!

Pai de Beyoncé revela que clipe com Alicia Keys gravado no Rio nunca foi lançado porque Sony não pagou traficantes

Segundo Mathew Knowles, as cantoras fugiram de helicóptero de favela durante a gravação.

Por Natan AMPOST

07/10/2025 às 20:25

Notícias de famosos O empresário musical Mathew Knowles, pai de Beyoncé, revelou nesta terça-feira (7) um suposto motivo inusitado para o cancelamento do videoclipe “Put It in a Love Song”, parceria entre Beyoncé e Alicia Keys gravada no Rio de Janeiro em 2010. Em entrevista ao apresentador Carlos King, Knowles afirmou que as filmagens na Favela Santa Marta, na zona sul carioca, foram interrompidas por questões de segurança envolvendo “os bandidos” locais.

Segundo o ex-empresário, a Sony Music, gravadora responsável pelo projeto, não teria quitado um pagamento acordado com traficantes que controlavam a região. “A Sony não tinha pago os bandidos, e as duas tiveram que sair de lá de helicóptero”, relatou Knowles. “Tem muita coisa de que as pessoas não sabem. Isso foi o que realmente aconteceu e, por isso, ninguém falou sobre o motivo.”

A revelação trouxe à tona um dos maiores mistérios sobre a parceria de Beyoncé e Alicia Keys. Embora as gravações tenham sido amplamente divulgadas à época — com imagens das artistas dançando e interagindo com moradores da comunidade — o clipe nunca foi oficialmente lançado, alimentando rumores por mais de uma década.

Em 2016, Alicia Keys chegou a comentar brevemente o episódio em uma entrevista. “Nos divertimos muito fazendo o clipe, foi uma loucura no Brasil. Mas o clipe simplesmente não capturou a energia que pretendíamos. Sentimos que era melhor guardá-lo”, disse a cantora, sem mencionar qualquer questão de segurança.

O clipe de “Put It in a Love Song” foi filmado no auge do sucesso de ambas as artistas. A música integra o álbum “The Element of Freedom” (2009), de Keys, e prometia ser um dos grandes duetos femininos da década.

A Favela Santa Marta, cenário das gravações, ficou conhecida mundialmente após receber artistas como Michael Jackson e ser palco de diversas produções internacionais.

