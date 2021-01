Pai de Whindersson Nunes sobre doação do filho para Manaus: ‘Orgulho’

Hidelbrando, pai de Whindersson Nunes, ficou comovido com a atitude do humorista, que deu um jeito de doar cilindros de oxigênio para Manaus, no Amazonas, e ainda convocou outros artistas para ajudar no colapso do atendimento de saúde.

“Já chorei para caramba hoje com tudo isso que está acontecendo. Obrigado, Deus, por ter colocado esse menino no mundo”, comentou o matriarca do famoso.

Continua depois da Publicidade

“Whindersson quando tu falou que eu ia ter muito orgulho de ti, não imaginava que seria deste tamanho. Meu peito está estufado de tanto orgulho. Tão jovem, mas sempre com os olhos voltados para os necessitados. Parabéns por esse ato”, completou ele, no Instagram.

A corrente de Whindersson conseguiu colaborações de Tatá Werneck, Bruno Gagliasso, Thelminha, Tirullipa, Tierry, Marília Mendonça, Wesley Safadão, entre outros.

Fonte: UOL