Participante do programa No Limite é internado com Varíola dos Macacos

O diretor pedagógico e ex-participante do “No Limite” (TV Globo), Matheus Pires, foi diagnosticado com varíola dos macacos após apresentar sintomas e realizar exames. Já foram confirmados ao todo 142 casos no Brasil, sendo 36 somente nas últimas horas.

A confirmação do diagnóstico de Pires foi feita ontem, conforme publicou seu perfil oficial no Instagram na tarde de hoje. Devido a isso, ele não vai comparecer na final do programa realizada hoje na TV Globo no Rio de Janeiro.

Sua equipe informou que ele encontra estável e pediu para que todos “mandem energias positivas para que ele se recupere quanto antes”.

“No início da semana, Matheus começou apresentar alguns sintomas de ‘monkeypox’ (varíola dos macacos) e prontamente fez o exame”, diz comunicado.

“Ontem (06/07) foi confirmado a infecção pela varíola, com isso ele precisou ser internado e não vai comparecer à final do programa No Limite da TV Globo nessa quinta-feira (07/07) no Rio de Janeiro”, informam.

