Paulo Gustavo tem piora no quadro clínico e precisa de Ecmo

Internado desde 13 de março, o ator Paulo Gustavo apresentou piora nesta sexta-feira (2/4) e precisou passar por ajustes no tratamento contra a Covid-19. Segundo comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do humorista nesta noite, o ator chegou a apresentar sinais de melhora, mas devido ao agravamento do quadro clínico, teve que evoluir à terapia por Oxigenação por Membrana Extracorpórea (Ecmo).

Paulo Gustavo segue em terapia intensiva.

“Optamos pelo início da terapia coadjuvante com Ecmo, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas”, disse a equipe médica.

A família agradeceu aos fãs pelo carinho e pediu que continuem a enviar boas energias e orações paraa recuperação de Paulo e todos os que se encontram na mesma situação.

O que é ECMO

A Oxigenação por Membrana Extracorpórea (Ecmo) é um sistema de suporte ao paciente, que está com insuficiência respiratória grave. Segundo os especialistas, o tratamento não cura a Covid-19, mas ajuda à pessoa a se recuperar.

A Ecmo difere de um ventilador comum, que apenas fornece fluxo de ar aos pulmões. A tecnologia trabalha como um pulmão adicional, dando uma chance àquele paciente de se recuperar. Nesse método, um cateter retira sangue que fica abaixo do coração e o envia para um aparelho oxigenador. O excesso de carbono é retirado e substituído por oxigênio. Em seguida, também via cateter, o sangue retorna oxigenado para o coração do paciente.

Trata-se de uma tecnologia que existe há cerca de 40 anos e, até então, era utilizada principalmente para cirurgias cardíacas, como ponte de safena ou troca de válvula.

O cirurgião cardiovascular Helmgton Souza, do Hospital Santa Marta, explica que o tratamento é tido como uma espécie de “última chance” nos casos mais graves da doença.

*Fonte: Metrópoles