Perfil de Michael Jackson deseja feliz Ano Novo e deixa fãs assustados: “Quem tá tuitando?”

Michael Jackson morreu ainda em 2009, aos 50 anos, mas o seu nome continua sendo um dos mais comentados do mundo da música. Nesta quinta-feira, (dia 2), o artista voltou ser assunto nas redes sociais por um motivo curioso.

No Brasil, o nome do Rei Pop se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter por causa de uma publicação no perfil de Michael Jackson no microblog.

Fãs brasileiros ficaram espantados pelo fato da conta do Rei Pop ter desejado um feliz 2020 a todos. Os internautas aproveitaram a postagem feita pela equipe de Michael Jackson para brincarem com o inusitado fato.

“Desejo a todos um feliz e saudável Ano Novo”, escreveu o perfil do cantor no microblog. Outros até fizeram uma conexão com uma teoria conspiratória que circula na web e que afirma que, o Rei do Pop ainda está vivo.

Fonte: Observatório dos famosos