Polícia descarta roubo como motivo de agressão contra Thiago Rodrigues

A polícia do Rio de Janeiro já descartou que o ataque sofrido pelo ator Thiago Rodrigues na madrugada do último domingo, 11, foi motivado por assalto. A conclusão foi feita após depoimento do ator e de testemunhas do caso.

Segundo informações da CNN Brasil, a delegada responsável pelo caso, Bianca Lima, ouviu uma amiga de Thiago que teria sido a última pessoa vê-lo antes da agressão. Ela afirmou que se despediu do ator, que estava bem, na praça Santos Dumont, na Gávea, ao amanhecer, por volta de 5h40 da manhã e não no final da noite de sábado, como chegou a informar a assessoria do ator.

Câmeras de segurança analisadas pela polícia não mostraram nenhuma movimentação atípica na praça, como a de supostos criminosos que poderiam ter assaltado Thiago.

Maria Morais, empresária de Thiago Rodrigues, declarou à revista Quem que o artista foi cercado por bandidos em uma tentativa de assalto: “Ele estava indo pegar um táxi. Saiu de uma festa ali perto e atravessou para pegar um táxi. E quando foi atravessar a Praça Santos Dumont já foi abordado”.

De acordo com a empresária, inicialmente o ator não entendeu que estava sendo vítima de um assalto: “Ele acordou com uma senhora cuidando dele. Mas ele ficou machucado e desacordado até ela chegar, acredito eu”.

Entretanto, não teve dinheiro ou sua mochila roubados. A única coisa que ele perdeu, após ser encontrado ferido e desacordado por uma feirante da região, foi o celular.

Thiago foi atendido no Hospital Miguel Couto, na Gávea, após as agressões. Maria afirmou que ele teve parte do couro cabeludo arrancado. O ator passou por exames na unidade, fez uma sutura e foi liberado, de acordo com nota divulgada pela assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Um policial militar que estava de plantão no hospital disse em depoimento que Thiago falou que voltaria ao Jockey Club, onde estava, porque havia se envolvido em uma briga e precisava resolver a questão. Já Thiago afirmou à delegada que voltaria ao Jockey pra procurar o celular.

Na terça, 13, Thiago compareceu ao 15º DP com a cabeça enfaixada e, em seu depoimento, contou que não sabia quantas pessoas o agrediram e que não lembrava como tudo aconteceu.

“Olha, pode ter sido lesão corporal, pode ter sido muita coisa. Porque, na verdade, quando foi dito cinco pessoas, cinco assaltantes, foi dito a sensação de apanhar de cinco pessoas. As conversas vão andando, isso vai virando uma verdade. Não tenho como comandar o que as pessoas dizem ou deixam de dizer”, explicou na saída da delegacia.

Até o mês passado, Thiago Rodrigues estava trabalhando em uma novela em Portugal (“Quero É Viver”). No Brasil, seus trabalhos mais conhecidos são “Páginas da Vida”, “Guerra dos Sexos”, “Além do Horizonte”, “A Favorita” e “Tempos Modernos”.

Desde 2018, o ator tem se revezado entre trabalhos no Brasil e em Portugal, e também passou a atuar em novelas da Record, como “Amor sem Igual” e “Gênesis”.

Fonte: Terra