Polícia está na porta de A Fazenda em meio a acusação de estupro contra Nego do Borel

Redação AM POST

A equipe da modelo Dayane Mello informou no Twitter que seus advogados foram até a sede de “A Fazenda 13” (RecordTV), em Itapecerica da Serra (SP), com a polícia neste sábado (25). Na noite passada, o cantor Nego do Borel deitou ao lado da modelo, visivelmente bêbada, e está senado acusado de estupro de vulnerável.

De acordo com a equipe de Dayane a polícia e a equipe jurídica da participante estavam tentando contato imediato para que o jurídico e as autoridades possam dar continuidade no caso.

A equipe ainda ressaltou que a produção do programa dificultou o contato e a averiguação dos fatos. Segundo eles a emissora pediu que a polícia e os advogados de Dayane aguardem cerca de 30 minutos, para o jurídico da Record consiga chegar até a sede. Logo depois, Dayane foi chamada pela produção do programa e saiu pelo portão da sede.

Após Dayane ser chamada pela produção e voltar para sede normalmente chegando a interagir com Nego, a equipe afirmou não saber o que foi conversado com a modelo.

Após a repercussão a emissora se pronunciou e anunciou que está apurando o que aconteceu após a festa. “Diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite”, disse a Recordem uma rede social.

A polícia e a equipe jurídica estão na porta da sede de “A Fazenda” neste exato momento, tentando contato imediato para que o jurídico e as autoridades possam a dar andamento nos trâmites legais do caso. Infelizmente a produção está dificultando o contato e averiguação dos fatos. Continua depois da Publicidade — Dayane Mello 🍷 (@daymelloreal) September 25, 2021

A polícia precisa entrar na sede para que sejam recolhidas as evidências do ocorrido, como roupas de cama, preservativo, vestimenta da vítima e do acusado, depoimentos, entre outros. — Dayane Mello 🍷 (@daymelloreal) September 25, 2021