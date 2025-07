Polícia indicia rapper Oruam por associação ao tráfico de drogas e Comando Vermelho

Notícias de Famosos – O rapper Oruam será indiciado por associação ao tráfico de drogas e suposta ligação com o Comando Vermelho, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (22) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação teve novo desdobramento após a apreensão de um adolescente na residência do artista, localizada no bairro Joá, zona oeste da capital fluminense.

O jovem, monitorado por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), seria segurança de Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca”, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho. Ao deixar a casa, ele foi abordado com outras quatro pessoas e teve pertences como celular e cordão apreendidos.

Durante a ação policial, Oruam e outros indivíduos apareceram na varanda da residência. Segundo os investigadores, o grupo lançou objetos contra os agentes e fez ofensas verbais. Um policial ficou ferido. Ainda conforme o boletim da ocorrência, um dos envolvidos foi preso em flagrante por desacato, lesão corporal, resistência e associação ao tráfico.

Oruam, por sua vez, deixou o local antes da chegada do reforço policial e apareceu horas depois em vídeos publicados nas redes sociais no Complexo da Penha, sendo recebido sob aplausos. Em um dos registros, o rapper se refere a si como filho de “Marcinho VP”, nome associado a uma das principais lideranças da facção criminosa, e desafia os agentes de segurança.

Esta é a segunda vez, em menos de seis meses, que pessoas ligadas ao Comando Vermelho são encontradas na mesma propriedade. O caso segue sob investigação da DRE.