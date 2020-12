Prefeito de Mangaratiba diz não poder barrar festa de Neymar sem denúncia

O prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro (PP), afirmou que não recebeu nenhuma denúncia de aglomeração para poder barrar a festa de Réveillon de Neymar na cidade em meio à pandemia do novo coronavírus. Segundo o prefeito, o jogador, assim como qualquer outro dono de propriedade da cidade, recebeu orientações de medidas de segurança.

“Não teve nenhuma denúncia para chegar lá e ver aglomeração do Neymar e tomar alguma medida além de uma orientação em nenhuma outra casa ou outro condomínio. O Neymar não vai ser o único. O Neymar foi orientado como qualquer outra pessoa foi orientada de que maneira deve fazer”, disse à CNN.

“Se houver erro de festa ou possível festa, que até agora a gente não viu nenhum pedido de festa, está se falando de festa, convidados, e a gente ainda não viu nenhuma festa. Até hoje, não teve nenhuma denúncia”, acrescentou.

Ainda de acordo com Bombeiro, os moradores do município podem realizar festas em casa durante a pandemia, desde que respeitem os protocolos de segurança.

“Existe uma especulação muito grande da festa e lista de convidados. O que chega para a gente aqui e o que a gente tem o controle é que são várias casas com várias pessoas alugadas e que uma pessoa que tem uma empresa chamada Fábrica vai fazer uma festa de final de ano na casa dele como qualquer morador tem autorização de acordo com nosso ato normativo para fazer desde que respeite todos os códigos de segurança que nós implantamos na cidade. É o álcool em gel, o uso da máscara, tantas pessoas por metro quadrado.”

“Hoje, a gente não tem como precisar aqui, por exemplo, que casa é essa, que festa é essa, que convidados são esses”, acrescentou.

O jogador do PSG está promovendo uma festa de Réveillon, que começou no último dia 25 e deve terminar só depois do dia 31, e foi alvo de críticas nas redes sociais e de comentaristas esportivos.

De acordo com a Agência Fábrica, empresa responsável pela organização do evento, cerca de 150 pessoas são esperadas na festa. A produtora também afirmou em nota que cumprirá com todas as normas sanitárias impostas pelos órgãos públicos.

Fonte: UOL