Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino

Redação AM POST*

A cantora Preta Gil, 48 anos, divulgou nesta terça-feira (10) que foi diagnosticada com um câncer no intestino. Ela estava internada desde a última quinta-feira (5) em uma clínica no Rio de Janeiro por causa de um desconforto que sentia.

“Graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um Adenocarcinoma na porção final do intestino”, diz nota divulgada por ela nas redes sociais.

“Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”, completou.

De acordo com o Ministério da Saúde, adenocarcinomas são um tipo de tumor maligno. No sistema digestivo, são as células que revestem a superfície interna do órgão.

Vai ficar tudo bem!!! 🙏🏽❤️ pic.twitter.com/Vf0ALMuAA7 — Preta Gil (@PretaGil) January 11, 2023 Continua depois da Publicidade

A filha de Gilberto Gil usou seus stories no domingo (8) para confirmar que estava sentido fortes dores abdominais. Ela realizou uma bateria de exames, mas ainda aguardava o diagnóstico.

“Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica. Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos e estou confiante que, seja o que for, vamos tratar e ficarei bem. Tenho muita fé em Deus, nos meus Orixás, nas minhas Santas e na vida. Assim que tiver informações mais precisas, dividirei com vocês, como sempre fiz ao longo desses anos. Amo vocês, se cuidem, cuidem de quem amam e fiquem em paz”, disse.