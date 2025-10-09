Procon autua Wepink de Virginia Fonseca por atrasos e falhas no atendimento

Notícias de Famosos – A Wepink, empresa de cosméticos da influenciadora Virginia Fonseca, foi autuada pelo Procon Goiás por descumprimento de prazos de entrega e falhas no atendimento ao consumidor antes e depois da compra. Entre 2024 e 2025, o órgão recebeu cerca de 340 reclamações envolvendo atrasos prolongados e produtos não entregues adquiridos pelo site, segundo o portal Terra.

De acordo com o Procon, a realização de promoções em lives sem garantir estoque ou o cumprimento dos prazos configura descumprimento de oferta. O superintendente do órgão, Marco Palmerston, destacou que o consumidor tem direito à substituição do produto, ao reembolso e ao ressarcimento de custos adicionais nos casos de atraso ou não entrega.

Em nota ao Terra, a Wepink afirmou ter respondido às notificações e disse que os atrasos frequentes já teriam sido solucionados. A empresa ressaltou ter 93% de resolução de problemas no Reclame Aqui e nota 8,1 na plataforma. A companhia também contestou o auto de infração, alegando ter apresentado defesa, e afirmou acreditar que “tudo será esclarecido junto ao Procon-GO nos próximos dias”.

Paralelamente, o Ministério Público de Goiás (MPGO) ajuizou ação civil pública contra a Wepink e os sócios Virginia Fonseca, Thiago Stabile e Chaopeng Tan. A peça aponta práticas abusivas como falta de entrega, resistência a devoluções, atendimento automatizado ineficaz, remoção de críticas nas redes sociais e venda de produtos com defeito. O MPGO pede a suspensão das lives promocionais até a regularização das pendências, a criação de um canal de atendimento humano com resposta em até 24 horas, um mecanismo simplificado de cancelamento e reembolso, multa diária de R$ 1 mil por descumprimento, indenização por dano moral coletivo de R$ 5 milhões e reparação individual aos consumidores.