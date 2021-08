Programa Canal Livre vai reestrear na TV e será apresentado por filho de Wallace Souza

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O programa Canal Livre, atração de grande audiência no começo dos anos 2000 no Amazonas vai voltar ao ar, agora pelo canal Band e será apresentado por Willace Souza, filho do ex-deputado Wallace Souza, que comandou a atração

no passado e foi acusado de ser o mandante dos crimes que exibia em primeira mão no programa.

O jovem assinou com a emissora na ultima quarta-feira (04) e já antecipou que a data de estréia da nova versão do programa policial será no dia 23 de agosto.

“Com muita felicidade e o coração cheio de lembranças do meu saudoso pai Wallace Souza, me encarreguei de trazer de volta o legado desse programa que marcou gerações no nosso Estado. Toda honra e toda glória a Jesus.Te cuida, galeroso!”, disse Willace no Instagram.

Tema da série “Bandidos na TV”, da Netflix, o programa “Canal livre” foi exibido no fim da década de 1990 até 2008, e batia recordes de audiência ao mostrar crimes ocorridos em Manaus. Com o sucesso, Wallace e seus irmãos Carlos e Fausto Souza entraram para a política com votações expressivas. A partir daí, começaram a surgir denúncias de que ele teria envolvimento com o crime organizado e seria o mandante dos homicídios mostrados na TV. O apresentador morreu em 2010.