Publicitário viraliza ao compartilhar fotos antigas com Marília Mendonça e revela namoro de infância

Notícias de Famosos – O publicitário Alex Matos causou grande repercussão nas redes sociais ao compartilhar fotos antigas com a cantora Marília Mendonça, alegando que a artista foi sua namorada de infância. As imagens, postadas em sua conta no TikTok, mostram Alex ao lado de Marília quando ambos eram mais jovens. O conteúdo já ultrapassou 4 milhões de visualizações e 650 mil curtidas.

PUBLICIDADE

Em sua publicação, Matos revelou que não tinha a intenção de viralizar o post, explicando que fez isso porque sentia saudade de quem foi uma parte importante de sua vida. “Postei porque senti saudade, quem eu convivi e cresci junto”, escreveu ele.

Leia mais: Pen-drive com gravações inéditas de Marília Mendonça é alvo de disputa judicial

PUBLICIDADE

Marília Mendonça, que faleceu em 2021, aos 26 anos, em um trágico acidente aéreo, foi uma das maiores figuras do sertanejo, deixando um legado com inúmeros sucessos e prêmios. Conhecida como Rainha da Sofrência, sua música marcou gerações e continuará sendo lembrada.