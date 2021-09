Público denuncia suposto estupro em A Fazenda e Record se pronuncia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O participante de A Fazenda 13, Nego do Borel, está sendo acusado de forçar sexo com outra integrante do reality, a modelo Dayane Mello. O publico do reality levantou a hastag “Estupro Na Record” neste sábado (25) com vídeos em que o cantor teria forçado uma relação sexual com a modelo viralizaram.

Os fãs do programa dizem que o cantor teria se aproveitado da embriaguez da peoa, após a festa da noite desta sexta-feira (24), e pedem a sua expulsão.

Após a repercussão a emissora se pronunciou e anunciou que está apurando o que aconteceu após a festa. “Diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite”, disse a Recordem uma rede social.

A assessoria da modelo também se pronunciou, classificando o episódio como ‘inaceitável’. “Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos, assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis. Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! Não se calem, não silenciem. Denunciem”, disse.

A assessoria de Nego do Borel, porém, ainda não se manifestou.

⚠️ Alerta gatilho: Conseguimos gravar mais um vídeo em que Dayane se sente incomodada com Nego do Borel: "Para com essa boca! Pare com essa boca!" pic.twitter.com/Waz8vh1gfM — Espiadinha (@CanalEspiadinha) September 25, 2021