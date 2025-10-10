A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Rafael Ilha chama Virginia de “marmita” de Vini Jr

O vencedor de A Fazenda 10 não poupou palavras e chamou a influenciadora de “maria-chuteira” e “marmita” do atleta.

Por Natan AMPOST

10/10/2025 às 18:32

Ver resumo

Notícias de famosos A influenciadora Virginia Fonseca voltou a ser alvo de polêmica nas redes sociais após o ex-peão e cantor Rafael Ilha fazer duras críticas ao breve envolvimento amoroso entre ela e o jogador de futebol Vinícius Jr., craque do Real Madrid. Em seu canal no YouTube, o vencedor de A Fazenda 10 não poupou palavras e chamou a influenciadora de “maria-chuteira” e “marmita” do atleta.

PUBLICIDADE

Durante o vídeo, Rafael comentou o suposto relacionamento, que nunca chegou a ser assumido publicamente, e acusou Virginia de tentar ganhar visibilidade fora do Brasil através do jogador. “Ela tentando ser reconhecida internacionalmente sendo uma Maria Chuteira, pagando de Maria Chuteira, que acabou de sair de um casamento com três filhos, uma CPI… tudo errado. A mulher vai e incorpora uma Maria Chuteira da pior espécie. E foi lá, marmita do Vini Jr.”, disparou o ex-vocalista do grupo Polegar.

Virginia chegou a viajar três vezes para Madrid, na Espanha, e ficou hospedada na casa do jogador, o que intensificou os rumores sobre o envolvimento entre os dois. O caso, no entanto, teria terminado discretamente após as especulações tomarem conta das redes sociais.

PUBLICIDADE

Rafael Ilha também não poupou o próprio Vini Jr. ao dizer que o craque não seria o tipo de homem que atrairia a influenciadora caso não tivesse fama e fortuna. “O Vini Jr. é um cara feio. Simples assim (…) Ele tem o corpo muito bonito, mas é feio que dói. Eu queria ver se ela iria atrás se ele não fosse um jogador de sucesso e bilionário”, afirmou o cantor em tom provocativo.

Em outro trecho, ainda mais polêmico, Rafael chegou a aconselhar o jogador a se afastar de Virginia, usando termos depreciativos. “Vini Jr., escuta o que eu tô dizendo, meu irmão: põe essa mulher pra correr. Trata como você trata qualquer biscate dessas que você anda aí na Espanha. Pegou, beijou, comeu, mandou embora”, disse ele, gerando forte repercussão entre os fãs da influenciadora.

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: “tá sendo marionete”

Nas redes sociais, as declarações dividiram opiniões. Admiradores de Virginia Fonseca saíram em defesa da influenciadora, acusando Rafael de misoginia e machismo, enquanto outros concordaram com o tom crítico do ex-peão.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Operação Criança Segura apreende 3.090 brinquedos irregulares no Amazonas

De 1º/09 a 10/10, 6.070 produtos infantis foram verificados.

há 25 minutos

Brasil

Carla Zambelli inicia greve de fome na Itália em protesto contra extradição ao Brasil

O comunicado da deputada ocorre após a Suprema Corte de Cassação italiana rejeitar o recurso que contestava a confirmação da prisão preventiva.

há 32 minutos

Manaus

Carro colide com duas motos na Av. Buriti e deixa três feridos em Manaus

Colisão ocorreu na tarde desta sexta (10) no Distrito Industrial.

há 43 minutos

Política

Deputados federais do Amazonas gastaram R$ 2,8 milhões do Cotão entre janeiro e outubro de 2025

Dados mostram que as despesa mais significativos incluíram locação ou fretamento de aeronaves, divulgação parlamentar e passagens aéreas

há 1 hora

Famosos

Pablo perde a paciência e expulsa de show homem que atirou lata nele: “cabelo branco bagunçando”

O artista chegou a sair do palco até que o homem fosse retirado.

há 1 hora