Rafael Ilha chama Virginia de “marmita” de Vini Jr

Notícias de famosos – A influenciadora Virginia Fonseca voltou a ser alvo de polêmica nas redes sociais após o ex-peão e cantor Rafael Ilha fazer duras críticas ao breve envolvimento amoroso entre ela e o jogador de futebol Vinícius Jr., craque do Real Madrid. Em seu canal no YouTube, o vencedor de A Fazenda 10 não poupou palavras e chamou a influenciadora de “maria-chuteira” e “marmita” do atleta.

Durante o vídeo, Rafael comentou o suposto relacionamento, que nunca chegou a ser assumido publicamente, e acusou Virginia de tentar ganhar visibilidade fora do Brasil através do jogador. “Ela tentando ser reconhecida internacionalmente sendo uma Maria Chuteira, pagando de Maria Chuteira, que acabou de sair de um casamento com três filhos, uma CPI… tudo errado. A mulher vai e incorpora uma Maria Chuteira da pior espécie. E foi lá, marmita do Vini Jr.”, disparou o ex-vocalista do grupo Polegar.

Virginia chegou a viajar três vezes para Madrid, na Espanha, e ficou hospedada na casa do jogador, o que intensificou os rumores sobre o envolvimento entre os dois. O caso, no entanto, teria terminado discretamente após as especulações tomarem conta das redes sociais.

Rafael Ilha também não poupou o próprio Vini Jr. ao dizer que o craque não seria o tipo de homem que atrairia a influenciadora caso não tivesse fama e fortuna. “O Vini Jr. é um cara feio. Simples assim (…) Ele tem o corpo muito bonito, mas é feio que dói. Eu queria ver se ela iria atrás se ele não fosse um jogador de sucesso e bilionário”, afirmou o cantor em tom provocativo.

Em outro trecho, ainda mais polêmico, Rafael chegou a aconselhar o jogador a se afastar de Virginia, usando termos depreciativos. “Vini Jr., escuta o que eu tô dizendo, meu irmão: põe essa mulher pra correr. Trata como você trata qualquer biscate dessas que você anda aí na Espanha. Pegou, beijou, comeu, mandou embora”, disse ele, gerando forte repercussão entre os fãs da influenciadora.

Nas redes sociais, as declarações dividiram opiniões. Admiradores de Virginia Fonseca saíram em defesa da influenciadora, acusando Rafael de misoginia e machismo, enquanto outros concordaram com o tom crítico do ex-peão.