Rafinha Bastos sofre acidente em Nova York e fratura clavícula

O humorista, que está nos Estados Unidos em turnê com seu stand-up.

19/09/2025 às 20:57 - Atualizado em 19/09/2025 às 20:58

Rafinha Bastos sofreu um acidente de bicicleta em Nova York nesta quinta-feira, 18, e precisou passar a madrugada no hospital. O humorista quebrou a clavícula e utilizou o momento para fazer um alerta a seus seguidores no Instagram.

“Caí de bicicleta em NY. Poderia ser pior. Poderia ser em Diadema”, escreveu, bem-humorado. “Use capacete. Se eu não estivesse de capacete, eu teria batido minha cabeça no cimento. E adivinha só? Eu não estava de capacete. Bati minha cabeça no cimento. Apaguei no meio da rua.”

O humorista, que está nos Estados Unidos em turnê com seu stand-up, revelou que sofreu ferimentos sérios. “Passei a madrugada no hospital. Quebrei a clavícula e ainda estou bem atrapalhado das ideias. Dei muita sorte”, comemorou.

Retorno ao Brasil

Na manhã desta sexta, 19, Rafinha usou os Stories para fazer uma atualização sobre seu quadro de saúde. Apesar de ainda sentir intensas dores na clavícula, ele assegurou que a cabeça já está recuperada. Ele também anunciou o cancelamento de apresentações que faria nos próximos dias, e disse que voltará ao Brasil para possivelmente passar por uma cirurgia.

“A cabeça já está levemente recuperada, que nunca está 100% porque nunca foi 100%”, brincou. “Mas estou aqui para dizer que eu tinha shows marcados em Austin e Nashville neste final de semana e não vou poder fazer. Estou bem, dói para um c******, acho que vou para o Brasil agora fazer uma cirurgia, não sei. Preciso saber ainda porque o hospital daqui é uma beleza, né?”, ironizou. “Mas está tudo bem.”

Estadão Conteúdo

