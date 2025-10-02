A notícia que atravessa o Brasil!

Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Os shows programados para este fim de semana foram adiados.

Por Natan AMPOST

02/10/2025 às 11:54

Notícias de famosos O rapper Gustavo da Hungria, conhecido no cenário musical como Hungria Hip Hop, de 34 anos, precisou ser internado com urgência nesta quinta-feira (2/10) no Hospital DF Star, em Brasília. A equipe médica suspeita que o artista tenha sofrido intoxicação por metanol, substância altamente tóxica que tem causado acidentes graves em outros estados brasileiros recentemente.

Segundo o boletim médico divulgado pela unidade, Hungria apresenta fortes dores de cabeça, náuseas, vômitos, visão turva e alterações metabólicas compatíveis com intoxicação química. O quadro é considerado delicado, mas, até o momento, os médicos afirmam que o cantor está fora de risco iminente e permanece sob observação intensiva.

A ocorrência chamou a atenção das autoridades locais. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) enviou investigadores ao hospital para colher depoimentos de familiares e da equipe do artista. Um inquérito foi aberto com o objetivo de identificar a origem da possível bebida contaminada e investigar se há ligação com os casos recentes de mortes por metanol em São Paulo, que deixaram seis vítimas, sendo uma confirmada e cinco em análise.

Em comunicado oficial, a assessoria do cantor explicou que a ingestão ocorreu em um contexto que lembra os incidentes paulistas, com consumo de bebida adulterada. Por precaução, os shows programados para este fim de semana, incluindo uma apresentação em Ribeirão das Neves (MG) marcada para sexta-feira (3/10), foram adiados até que a situação de Hungria se normalize.

A intoxicação por metanol é extremamente grave, podendo causar cegueira, falência de órgãos e até morte, caso não haja atendimento rápido.

