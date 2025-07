Rapper Oruam é denunciado por tentativa de homicídio contra policiais civis

Notícias de Famosos – O rapper Oruam foi oficialmente denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por tentativa de homicídio contra dois policiais civis durante uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), realizada no último dia 21 de julho, na zona oeste da capital fluminense. Segundo o promotor Eduardo Paes Fernandes, o artista arremessou pedras contra os agentes com a intenção clara de feri-los.

A denúncia também envolve Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira, apontado como cúmplice nas agressões. O promotor solicitou ainda a decretação de nova prisão preventiva para ambos, alegando que as vítimas escaparam por pouco de ferimentos mais graves. “O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados”, destacou Fernandes no documento, citando lesões em um dos agentes e a necessidade de abrigo do delegado Moysés Santana atrás da viatura.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram Oruam hostilizando os policiais, arremessando pedras e golpeando uma viatura descaracterizada. O artista está preso desde o dia 22, após ser indiciado por obstrução da ação policial que buscava apreender um menor de idade ligado ao tráfico, surpreendido saindo da casa do rapper, no Joá, zona sul da cidade.

De acordo com a polícia, o menor seria segurança de Edgar Alves de Andrade, o Doca, chefe do Comando Vermelho. A operação buscava capturá-lo sob ordem judicial.

A defesa de Oruam nega as acusações e afirma que não há provas que sustentem a tentativa de homicídio. “A denúncia não condiz com os fatos e está amplamente refutada por registros audiovisuais e documentais”, afirmou o advogado do cantor.

Nos últimos dias, amigos e artistas, como MC Poze, organizaram protestos pedindo a liberdade de Oruam. O caso segue em tramitação na Justiça.