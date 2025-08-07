Rapper Oruam segue preso após Justiça negar habeas corpus

Notícias de Famosos –A Justiça do Rio de Janeiro negou, nesta quarta-feira (7), o pedido de habeas corpus feito pela defesa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. O artista está preso preventivamente desde 22 de julho, após um confronto com policiais civis em frente à sua mansão no bairro do Joá, zona oeste da capital fluminense.

PUBLICIDADE

O episódio ocorreu quando agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram cumprir mandado de busca e apreensão contra o adolescente “Menor Piu”, de 17 anos, suspeito de envolvimento com tráfico e crimes patrimoniais. Segundo o boletim policial, Oruam e amigos reagiram com ofensas e pedradas contra os agentes, entre eles o delegado Moysés Santana.

Leia mais: Oruam permanece preso após audiência de custódia e será transferido para cela coletiva

PUBLICIDADE

Após o ocorrido, o rapper alegou não saber do que se tratava a operação e pediu desculpas ao delegado. No entanto, no dia 30 de julho, ele e o amigo Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira foram denunciados e se tornaram réus por tentativa de homicídio qualificado contra os policiais.

Atualmente, Oruam cumpre prisão preventiva em cela coletiva na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó (Bangu 3), local onde estão custodiados também alguns dos principais líderes do Comando Vermelho no estado.

Trajetória e controvérsias

PUBLICIDADE

Aos 24 anos, Oruam conquistou destaque na cena do rap nacional, com mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Apesar da notoriedade artística, sua vida pessoal é marcada por polêmicas e pelo laço familiar com o crime organizado: ele é filho de Marcinho VP, um dos chefes do Comando Vermelho, condenado a 44 anos de prisão.

Oruam nega qualquer envolvimento com o tráfico ou facções criminosas. “Tudo o que eu conquistei foi com minha música”, afirmou em vídeo recente publicado em sua conta reserva no Instagram — seu perfil principal foi derrubado. Nas redes, o cantor mantém uma base fiel de fãs, conhecida como “Tropa do Oruam”, que já o acompanhou até em delegacias e manifestações de apoio público.

Agora, com a negativa do habeas corpus, a defesa estuda novas medidas para tentar revogar a prisão. Enquanto isso, o rapper permanece sob custódia aguardando os desdobramentos do processo.