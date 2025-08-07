A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Rapper Oruam segue preso após Justiça negar habeas corpus

O artista está preso preventivamente desde 22 de julho, após um confronto com policiais civis em frente à sua mansão.

Por Fernanda Pereira

07/08/2025 às 12:09

projeto de lei anti-Oruam

Foto: (Reprodução/Instagram/@oruam_)

Notícias de Famosos –A Justiça do Rio de Janeiro negou, nesta quarta-feira (7), o pedido de habeas corpus feito pela defesa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. O artista está preso preventivamente desde 22 de julho, após um confronto com policiais civis em frente à sua mansão no bairro do Joá, zona oeste da capital fluminense.

PUBLICIDADE

O episódio ocorreu quando agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram cumprir mandado de busca e apreensão contra o adolescente “Menor Piu”, de 17 anos, suspeito de envolvimento com tráfico e crimes patrimoniais. Segundo o boletim policial, Oruam e amigos reagiram com ofensas e pedradas contra os agentes, entre eles o delegado Moysés Santana.

Leia mais: Oruam permanece preso após audiência de custódia e será transferido para cela coletiva

PUBLICIDADE

Após o ocorrido, o rapper alegou não saber do que se tratava a operação e pediu desculpas ao delegado. No entanto, no dia 30 de julho, ele e o amigo Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira foram denunciados e se tornaram réus por tentativa de homicídio qualificado contra os policiais.

Atualmente, Oruam cumpre prisão preventiva em cela coletiva na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó (Bangu 3), local onde estão custodiados também alguns dos principais líderes do Comando Vermelho no estado.

Trajetória e controvérsias

PUBLICIDADE

Aos 24 anos, Oruam conquistou destaque na cena do rap nacional, com mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Apesar da notoriedade artística, sua vida pessoal é marcada por polêmicas e pelo laço familiar com o crime organizado: ele é filho de Marcinho VP, um dos chefes do Comando Vermelho, condenado a 44 anos de prisão.

Oruam nega qualquer envolvimento com o tráfico ou facções criminosas. “Tudo o que eu conquistei foi com minha música”, afirmou em vídeo recente publicado em sua conta reserva no Instagram — seu perfil principal foi derrubado. Nas redes, o cantor mantém uma base fiel de fãs, conhecida como “Tropa do Oruam”, que já o acompanhou até em delegacias e manifestações de apoio público.

Agora, com a negativa do habeas corpus, a defesa estuda novas medidas para tentar revogar a prisão. Enquanto isso, o rapper permanece sob custódia aguardando os desdobramentos do processo.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Bia Miranda e outros 14 influencers são alvo de operação por promoverem “Jogo do Tigrinho” nas redes sociais

Imagens mostram o momento em que a policia chega às casas de Bia Miranda e Buarque em operação sobre promoção de jogos ilegais.

há 58 segundos

Esporte

Raphinha e Vini Jr. são indicados ao Prêmio Bola de Ouro 2025; Botafogo é candidato a melhor clube do mundo

Jogadores brasileiros concorrem ao título em cerimônia marcada para 22 de setembro, em Paris.

há 15 minutos

Manaus

Guardas municipais são feridos por ambulantes irregulares flagrados com alimentos vencidos durante reordenamento do Centro de Manaus

Os servidores foram agredidos com pedras e paus lançados na direção deles enquanto atuavam na fiscalização de galpões irregulares.

há 31 minutos

Amazonas

Governador Wilson Lima inaugura base dos Bombeiros para combater incêndios no sul do Amazonas

Nova unidade em Apuí é a décima entregue e amplia a presença da corporação no interior do estado.

há 37 minutos

Manaus

Após incêndio, trabalhadores da EFFA terão empregos mantidos e vão ganhar cesta básica de R$ 1 mil em Manaus

A preservação dos postos de trabalho foi confirmada durante coletiva do superintendente da Suframa, Bosco Saraiva.

há 49 minutos