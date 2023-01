Raul Gazolla fala sobre morte de Guilherme de Pádua: “Pagou com a vida”

Redação AM POST

O ator Raul Gazolla voltou a falar sobre Guilherme de Pádua, assassino confesso da atriz Daniella Perez . O ator confessou que ficou “feliz e com raiva” por conta da impunidade do pastor, mas que ele pagou o crime bárbaro com a própria vida. As informações são do site Metrópoles.

“Ele não pagou (o que fez) na prisão, mas pagou com a vida. O demônio não vem com chifre na cabeça, pintado de vermelho, com rabo. O demônio vem disfarçado de anjo. Ele estava na igreja disfarçado de pastor, falando a palavra de Deus”, pontuou Gazolla, ao podcast PodSempre. “Senti alegria e raiva”, completou o ator.

Raul acredita que o assassinato da atriz que completou 30 anos, o fez infartar anos depois. “Qual o fator que faz com que eu tenha tido esses infartos? O primeiro, é hereditário e outro fator é o estresse. Eu tive alguns estresses na minha vida. Um, que a gente já sabe, que foi o assassinato da minha mulher”, opinou.

Entretanto, o ator especula que outra tragédia também causou estresse. “Eu tive um outro estresse muito grande na minha vida, que foi: eu tinha um sobrinho, de 22 anos, que morreu atropelado por um trem em Minas Gerais. Eu o criei como um irmão mais novo, eu tinha uma paixão enorme por ele”, disse.