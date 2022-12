Record quer redução drástica em salário de Rodrigo Faro; Saiba valores

Estaria Rodrigo Faro com os dias contados na Record TV? O atual contrato do apresentador com a emissora chega ao fim no dia 31 de dezembro e não há certeza de renovação. Foi proposto ao comunicador uma redução drástica do salário, o que ainda não foi aceito por ele, embora a saída do canal não seja algo certo. A coluna LeoDias descobriu os valores que envolvem a negociação e revela tudo agora.

Atualmente, Rodrigo Faro ganha cerca de R$ 1,2 milhão por mês. Para renovar o contrato, a Record TV propôs reduzir esta quantia para R$ 300 mil. A proposta não foi bem recebida pelo apresentador, segundo fontes da coluna. Portanto, não há certeza que ele prossiga na grade da emissora.

Continua depois da Publicidade

É importante lembrar que todos os programas do Hora do Faro que vão ao ar em janeiro já estão gravados. Rodrigo Faro está na Record TV desde 2008.

Toda essa movimentação, em cima da hora, tem chamado atenção. Em casos de saídas da emissora, a Record TV costuma acertar tudo com antecedência, de até três meses. Portanto, não ter a situação de Faro definida até agora, a 15 dias do fim do contrato, causa estranheza. A saída de Xuxa Meneghel, por exemplo, foi anunciada antes do fim do vínculo, na própria Record TV, em entrevista ao Domingo Espetacular.

Rodrigo Faro é um dos maiores apresentadores da atualidade e um dos nomes mais fortes da publicidade brasileira. Ele é muito bem visto pelo mercado publicitário. Por diversos anos, ele já ocupou a lista das personalidades que mais estrelam campanhas.

Fonte: Metrópole