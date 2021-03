Regina Casé recebe vacina contra a covid-19: ‘Chegou a minha vez

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A atriz Regina Casé recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a covid-19 na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Aos 67 anos, a protagonista de “Amor de Mãe” teve a oportunidade de se vacinar porque está morando em seu sítio em Mangaratiba há um ano e, na cidade, o cronograma de vacinação abraça atual os idosos entre 60 e 69 anos.

“Hoje cedo tive o aviso que eu tanto esperava! Chegou a minha vez! Que surpresa boa! É impossível não se emocionar. Fui para o postinho de saúde com o coração batendo forte!”, escreveu Regina em publicação em sua conta oficial do Instagram.

Regina contou que agendou a vacinação online, o que evitou filas e aglomerações.

Na legenda, a atriz de “Que Horas Ela Volta?” agradeceu aos cientistas do Instituto Butantã e da Fiocruz pelo trabalho no desenvolvimento da vacina e aos trabalhadores da linha de frente do setor da saúde.

“Quero agradecer ao Butantã, à Fiocruz e todos os outros cientistas, que mesmo remando contra a maré, trabalharam duro e nos devolveram esse tanto de esperança! Viva a bela ciência! Na pessoa da Jaciara, que me aplicou a primeira dose de Coronavac, agradeço também a todos os profissionais de saúde e outros trabalhadores que estão há um ano nessa guerra!”, disse Regina.

De acordo com os dados do consórcio dos veículos de imprensa — do qual o UOL faz parte —, o Brasil ultrapassou a marca de 16,2 milhões de vacinados contra a covid-19.

Até o momento, 16.258.743 brasileiros receberam pelo menos uma dose de imunizante, o equivalente a 7,68% da população do país.

*Fonte: UOL