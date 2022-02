Relembre outros participantes que foram expulsos do Big Brother por agressão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após Maria bater com um balde na cabeça de Natália durante um jogo da discórdia do “BBB 22” (TV Globo), parte do público passou a pedir pela expulsão da cantora.

O desejo foi atendido no começo da tarde de hoje, quando a sister foi chamada no confessionário e recebeu a notícia de que está fora do programa.

JOGO DA DISCÓRDIA: a maioria da casa XXXXXXXXX com Natália na acusação de "fala muito e faz pouco" sobre Maria, e ela vira o balde nela. #BBB22

MARIA FOI EXPULSA!!! BIG BOSS PEDIU PARA PEGAREM AS COISAS DELA DEPOIS QUE ELA ENTROU NO CONFESSIONÁRIO #BBB22

Não foi a primeira vez que Maria se envolveu em polêmica por tratar outros com agressividade: ela também foi acusada de dar um tapa em Arthur Aguiar durante outro jogo da discórdia.

Com a sister retirada do programa, ela é a quarta participante expulsa por ter agredido alguém dentro do reality show. Relembre outros nomes desclassificados do “BBB” por violência:

Ana Paula Renault (“BBB 16”)

Conhecida por seu pavio curto e disposição para lavar roupa suja com outros participantes, a jornalista Ana Paula era favorita para vencer a edição de 2016 do “Big Brother Brasil”. Mas sua trajetória foi interrompida após dar um tapa no rival Renan durante uma festa.

Tudo aconteceu após a advogada Adélia derramar, de propósito, um copo de bebida na cabeça da colega. Ana Paula foi atrás da sister para tirar satisfação, e Renan a interrompeu, tentando impedí-la. Ela então deu um tapa em cada lado do rosto do modelo.

O brother denunciou a atitude de Ana Paula para a produção do programa, que decidiu removê-la da casa.

Marcos Harter (“BBB 17”)

Na edição seguinte do “BBB”, outro brother foi expulso por uma cena bem mais tensa. Durante uma discussão com a sister Emilly Araújo, com quem tinha um relacionamento dentro do programa, Marcos colocou o dedo na cara e apertou os braços da jovem.

Emilly estava confrontando Marcos por ter dito que gostaria que outra participante ganhasse o reality show, e chegou a dizer que queria terminar o affair. Ele então a colocou contra a parede, apertando seus braços. A agressão deixou hematomas na pele da sister.

O público exigiu a expulsão do brother, e a produção o retirou do “BBB 17”. Emilly, por sua vez, ficou até a final e levou o R$1,5 milhão.

Hariany Almeida (“BBB 19”)

Uma discussão com sua melhor amiga no “BBB”, Paula von Sperling, acabou em violência. Hariany empurrou a sister, que estava bêbada, dentro de um dos quartos. Paula acabou caindo em cima das malas, e afirmou ter machucado o quadril.

A futura campeã da edição de 2019 não reclamou da agressão da amiga, mas a produção decidiu expulsá-la mesmo assim.

Fonte: UOL