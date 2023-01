Renan Bolsonaro desmascara Gabriel da ‘Casa de Vidro’ e diz que brother fez ‘teste do sofá’ com Boninho para entrar no ‘BBB23’

Redação AM POST*

O filho do ex-presidente do Brasil, Renan Bolsonaro, não gostou nem um pouco das declarações de Gabriel Tavares durante seu confinamento na Casa de Vidro do BBB23, instalada no shopping Via Parque, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao ser questionado pelo público que passava pelo local, o motivo de ser seguido pela família Bolsonaro, Gabriel deu uma resposta pra lá de controversa.

Continua depois da Publicidade

“Eu não sei porque ele me segue. Ele deve gostar do meu conteúdo. Se eu fosse amigo dele, eu o seguiria. Quem não deve não teme. Aliás, se o pai dele souber que ele me segue, não vai gostar. Ele vai ficar p*to. Melhor nem falar aqui”, comentou o vidraceiro, que inclusive, afirmou ter votado em Lula nas eleições de outubro do ano passado.

Com a repercussão do assunto, Jair Renan foi às redes comentar o assunto e afirmou que o modelo também o seguia nas redes sociais. O filho do político também chegou a envolver o diretor do reality global, Boninho, questionando se o “teste do sofá” havia sido feito por dinheiro ou em troca de outras coisas.

“Você me seguia, mas se vendeu! A pergunta é, sofá do Boninho… Quanto custou para você ou o que custou?”, questionou o filho do ex-presidente em uma publicação nas redes sociais.

Continua depois da Publicidade

Ao ser avisado pelos fãs do programa da reposta de Renan, Gabriel rebateu. “Dá um jeitinho em quem tá querendo aparecer no jogo. Já sabe de quem estou falando”, disse.

Gabriel ficou sabendo sobre a resposta do Renan Bolsonaro e ele mandou um recado para quem tá querendo aparecer #BBB23pic.twitter.com/m8Gn2JV24h Continua depois da Publicidade — Votar Enquete – BBB 23 (@votar_enquete) January 11, 2023