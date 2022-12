Renato Aragão é internado no Rio de Janeiro após sofrer AIT

O ator e humorista Renato Aragão, de 87 anos, foi internado nesta quarta-feira (7), no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. Ele foi levado ao hospital após reclamar de que estava “zonzo” e foi diagnosticado com AIT (Acidente isquêmico transitório).

“Ele teve um AIT e está sob vigilância [da área] neurológica. Está bem e monitorado com muito amor e carinho”, informou Lilian Aragão, a mulher do humorista, em contato com este colunista de Splash.

Lilian Aragão contou que decidiu levar o marido ao hospital após apresentar sintomas de labirintite. “Ele ficou zonzo e vim para o hospital, pensamos que fosse labirintite”, relatou.

Ela ainda procurou tranquilizar os fãs de Renato Aragão dizendo que ele apresentou melhoras após os primeiros atendimentos. Agora, o artista está em observação e não precisou ficar na UTI (Unidade de terapia intensiva).

“Esta em observação como tem que ser. Ele já está no quarto, não estamos na UTI”.

Lilian Aragão Splash entrou em contato com o Hospital Samaritano Barra para colher um boletim do estado de saúde de Renato Aragão, mas foi informado que não podem passar informações do artista.

“O Hospital Samaritano Barra não conta com autorização para envio de informações”, diz a nota..

Fonte: UOL