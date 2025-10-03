Rico Melquiades é denunciado em Dubai por turismo enganoso

Notícias de Famosos – O influenciador e vencedor de reality shows Rico Melquiades foi denunciado às autoridades de Dubai por suposto envolvimento em turismo enganoso e propaganda negativa sobre a cidade. A informação é do portal LeoDias. Rico confirmou a denúncia, mas afirmou que ainda não recebeu notificação oficial. Em viagem de 18 dias ao país, ele disse temer sanções que podem ir de multas à deportação.

“Estou com medo do que pode acontecer, nunca imaginei passar por uma situação assim”, declarou ao portal. Dubai é conhecida pelo luxo e pela segurança, mas enfrenta denúncias frequentes relacionadas a fraudes no setor turístico, como pacotes superfaturados, transportes irregulares e exploração em passeios. A presença de Rico, figura pública de imagem controversa, atraiu atenção para suas ações na cidade e transformou suas férias em um episódio tenso.

Apesar do cenário adverso, o influenciador afirmou que manterá sua programação, mesmo relatando insegurança. O caso reacende o debate sobre práticas legais no turismo local, ressaltando a rigidez e a fiscalização no que diz respeito à imagem e à integridade das experiências oferecidas aos visitantes.