Rico Melquiades é denunciado em Dubai por turismo enganoso

Influenciador confirma a denúncia, diz não ter sido notificado e teme punições que vão de multa à deportação.

Por Beatriz Silveira

03/10/2025 às 21:00

Notícias de Famosos – O influenciador e vencedor de reality shows Rico Melquiades foi denunciado às autoridades de Dubai por suposto envolvimento em turismo enganoso e propaganda negativa sobre a cidade. A informação é do portal LeoDias. Rico confirmou a denúncia, mas afirmou que ainda não recebeu notificação oficial. Em viagem de 18 dias ao país, ele disse temer sanções que podem ir de multas à deportação.

“Estou com medo do que pode acontecer, nunca imaginei passar por uma situação assim”, declarou ao portal. Dubai é conhecida pelo luxo e pela segurança, mas enfrenta denúncias frequentes relacionadas a fraudes no setor turístico, como pacotes superfaturados, transportes irregulares e exploração em passeios. A presença de Rico, figura pública de imagem controversa, atraiu atenção para suas ações na cidade e transformou suas férias em um episódio tenso.

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual é o único alvo da Operação Face Oculta que investiga esquema de “rachadinha” na CMM

Apesar do cenário adverso, o influenciador afirmou que manterá sua programação, mesmo relatando insegurança. O caso reacende o debate sobre práticas legais no turismo local, ressaltando a rigidez e a fiscalização no que diz respeito à imagem e à integridade das experiências oferecidas aos visitantes.

