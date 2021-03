Rodolffo cita ‘cachorrada e gritaria’ de Gilberto e diz: ‘Tenho nojo’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Viih Tube teve uma DR com Rodolffo no quarto cordel do “BBB 21” (TV Globo) esta tarde. A sister conversou principalmente sobre Sarah e Gilberto e afirmou que a consultora de marketing mentiu sobre os votos do último paredão, que eliminou Carla Diaz.

Após a youtuber detonar Sarah, o assunto mudou para Gil, que era o líder e indicou Rodolffo na votação anterior. O cantor sertanejo confessou que não esperava o golpe e voltou a dizer que se sentiu traído, por serem aliados no jogo. A indicação aconteceu após o brother fazer um comentário pejorativo sobre um vestido usado por Fiuk — e que ofendeu Gilberto pelo caráter homofóbico da fala.

Sobre o pernambucano, Rodolffo falou hoje:

“Ele acha bonito esse negócio de cachorrada. Eu detesto confusão e gritaria, não gosto desse negócio de cachorrada, de gritaria. Tenho nojo disso. É horroroso o que ele faz, tenho pavor”, disse Rodolffo.

O comentário teve repercussão fora da casa, nas redes sociais, e novamente a homofobia foi apontada:

Uma coisa é Rodolffo falar que não vai com a cara do Gil. Isso aí é normal. Mas nojo? NOJO? E ainda pontuando que é nojo do jeito escandaloso dele. Se isso não é homofobia, não sei mais o que é! #bbb21 — Taciana (@tacianaassis) March 27, 2021

o rodolffo ama a criatura gay (desde que não seja afeminada e escandalosa e não denuncie a homofobia dele) — ana clara 〴⋋_⋌〵 (@lisboinha777) March 27, 2021

Rodolfo deixou a homofobia escancarada nessa fala agr, q nojo — natalia (@haamstter) March 27, 2021

Anteriormente, Rodolffo também teve um comportamento machista ao indicar Carla Diaz ao paredão quando era líder. Na ocasião, ele usou como justificativa o fato de a atriz não ter sido imunizada pelo próprio affair e, portanto, colocou nela a culpa sobre atitudes de Arthur.

*Fonte: UOL