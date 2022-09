Ruivinha de Marte desabafa com Deolane sobre pressão em “A Fazenda”

Redação AM POST

Enquanto se arrumavam para a primeira festa na sede de “A Fazenda“, Ruivinha de Marte decidiu chamar Deolane Bezerra para um conversa. A influenciadora comentou sobre sua vontade de desistir do programa e a pressão que vem recebendo dos outros participantes. Em seguida, ela foi consolada pela advogada, que a aconselhou sobre o jogo.

Perto do banheiro, as peoas conversaram sobre a dinâmica dentro do reality. “Todo mundo amanheceu de bem, me dando bom dia, falando comigo. Eu odeio hipocrisia“, comentou Deolane. Em seguida, a advogada sugeriu que Ruivinha de Marte mudasse sua postura dentro do jogo.

“Prefiro não me fazer mal. Não se faça mal para agradar ninguém. Todo mundo aqui se conheceu agora. Flua. Se sinta bem, não se corrompa”, disse.

A influenciadora confirmou para Deolane que está se sentindo pressionada para se posicionar dentro do reality. “Eu não quero me corromper”, desabafou emocionada. A advogada, então, continuou a aconselhando. “Se você for a Ruivinha de Marte, a qualquer momento que você sair ou que você ganhe, você ganhou por ser você“, argumentou.

Deolane explicou que as atitudes da peoa deveriam ser feitas de forma genuína, para que ela não se arrepender depois. “Se você sai semana que vem, você vai falar: ‘p*ta que pariu, eu saí porque eu não fui eu, porque aquela hora era pra eu ter feito isso e isso’“, pontuou.

“Se eu sair nessa roça, eu tô tranquila, porque eu fui quem eu sou. Nem Deus agradou todo mundo!“, complementou.

Ruivinha de Marte assume que tinha visão negativa sobre Deolane

Logo após o desabafo, Ruivinha de Marte afirmou que ouviu muitas coisas negativas sobre a advogada. Por isso, ela acabou criando uma opinião negativa sobre Deolane Bezerra. “Eu sei da sua história mas não sabia como você era como pessoa. Ouvi tanta gente falando m*rda que eu acabei acreditando”, contou.

“Por que eu vou ficar com raiva de uma pessoa que tem uma história tão parecida com a minha? Eu peço perdão“, acrescentou.

Deolane, então, pediu para que a peoa não desse importância para o assunto. “Fique em paz. A gente só conhece as pessoas quando convive. Eu podia muito bem virar a cara para você, mas não”, pontuou.

*Com informação POPOnline