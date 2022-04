Ruivinha de Marte é denunciada e perde conta com milhões de seguidores em rede social

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A influenciadora amazonense, Anny Bergatin, conhecida como Ruivinha de Marte, lamentou nesta segunda-feira (25) nas redes sociais a perda de sua conta com mais de 3 milhões de seguidores no Facebook.

Segundo ela, a página do Facebook, que acumulava milhões de seguidores, foi denunciada por usuários da redes social e, por conta disso, ela não possui mais acesso. No Instagram ela possui mais de 6 milhões de seguidores.

“É isso aí, denunciaram minha conta no Facebook com mais de 3 milhões de seguidores. Perdi. Por que as pessoas são assim?”, questionou a também cantora. “Eu quero chorar”, afirmou logo em seguida.

“Normalmente, levamos um pouco mais de um dia para analisar suas informações. Sua conta não está visível para pessoas no Facebook, e você não pode usá-la. O que acontece a seguir: daremos outra olhada na sua conta. Temos menos pessoas disponíveis para analisar as informações devido à pandemia do coronavírus (COVID-19). Isso significa que talvez não possamos analisar sua contal”, informou a equipe da plataforma.