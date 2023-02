Ruivinha de Marte expõe Roosevelt Pinheiro e diz porque não deu entrevista a ele durante evento em Manaus: “me odeia”

Redação AM POST*

A digital influencer e cantora amazonense, Ruivinha de Marte, comentou nas redes sociais porque não concedeu entrevista ao repórter Roosevelt Pinheiro, no bloco ‘todo mundo em Marte’, realizado no último sábado (11) no Studio 5, zona sul de Manaus.

Roosevelt foi no evento e mostrou que não conseguiu entrevistar a influencer amazonense. Após o assunto repercutir em páginas de fofoca no Instagram, a famosa resolveu se pronunciar.

“Ele vai falar pq ele não é bem-vindo? Pq ele não conta que ele fazia bullying comigo e com minha irmã no ensino médio? Minha mãe teve que chamar ele para que pudesse parar pq eu vivia chorando e nem para aula queria mais ir! Ele só mostrou o que ele vem tentando há muito tempo, ME TOMBAR e incitar hate para cima de mim !! Vocês acham que ele foi no meu evento para que? Pq ele me ama?”, começou a blogueira.

“Ele me odeia gente e é em um grau, a ponto de fazer matérias com tema sensacionalistas sobre minhas antiga assessoria, eu fiquei mal e ele pediu desculpas e eu aceitei, mas depois eu ele não parou e vocês acham que minha família vai deixar alguém que me deseja mal chegar perto de mim ??????? O cara tem tudo para ser um ‘repórter de milhões’ como ele fala né ? mas desse jeito amor? Querendo tombar as pessoas? Ele estava sendo processado, eu não quis dar continuidade, mas agora vou porque desde os meus 15 anos ele me apurrinhaaaa”, completou Ruivinha.

Roosevelt afirma que na época era imaturo e que foi ao local como profissional e esperava o mesmo de Ruivinha. “Fui convidado pelo organizador do evento, sou profissional, esse tempo eu era imaturo, falava do pé dela e ela falava da minha sexualidade, enfim, agora somos adultos e devemos ser profissional”, disse.