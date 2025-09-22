A notícia que atravessa o Brasil!

Ruivinha de Marte lança nova música em Libras e ganha elogios por inclusão

Artista apresenta “TE AMO, TE AMO, TE AMO” em Libras, pede compreensão pelo aprendizado e recebe uma onda de apoio nas redes.

Por Beatriz Silveira

22/09/2025 às 19:44 - Atualizado em 22/09/2025 às 20:09

Notícias Caiu na Rede – Ruivinha de Marte surpreendeu fãs e seguidores ao apresentar sua nova música em Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas redes sociais. A publicação foi celebrada por incluir pessoas com deficiência auditiva no entretenimento musical e ampliar o alcance da obra da artista. No vídeo, a cantora interpreta os versos com as mãos e explica que a iniciativa é parte de um aprendizado contínuo.

O novo hit, “TE AMO, TE AMO, TE AMO”, foi traduzido pela própria artista, que divulgou o registro com um pedido de compreensão sobre eventuais imprecisões na linguagem. “Minha música ‘TE AMO, TE AMO, TE AMO’, na Língua Brasileira de Sinais (se tiver algum erro, me perdoem, não é tão fácil interpretar uma música , mas vou aprendendo). ”, escreveu Ruivinha.

Leia também: Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

A repercussão foi imediata e positiva. Nos comentários, internautas elogiaram a atitude, destacando o caráter inclusivo da performance. Um usuário lembrou que o gesto “” significa “I love you” e compartilhou a referência aprendida com um irmão com deficiência auditiva, defendendo que Libras seja ensinada nas escolas. Outro comentário resumiu a reação do público: “Artista de responsa faz sucesso com talento e inclusão ”. Também houve quem se identificasse com o aprendizado da linguagem: “Muito bom, mana. Eu aprendi linguagem de sinais, mas como não praticava acabei esquecendo algumas coisas, mas é maravilhoso ❤️”.

Com a iniciativa, Ruivinha reforça o diálogo com diferentes públicos e estimula a discussão sobre acessibilidade no cenário musical, mantendo a proposta de aproximar sua produção artística de quem se comunica por Libras.

