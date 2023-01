Saiba quem é o modelo que gravou cena de sexo oral com Anitta

Redação AM POST*

O carioca Yuri Meirelles foi o escolhido pela cantora Anitta para protagonizar um dos momentos mais comentados de seu novo clipe gravado na comunidade da Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que foi uma cena de simulação de sexo oral que a Poderosa fez em um modelo bonitão em um dos becos da favela.

Na cena, a cantora aparece ajoelhada simulando sexo oral no rapaz. Yuri tinha menos de 20 mil seguidores até a manhã da gravação. Em 24 horas, já passou dos cem mil seguidores.

O modelo gosta de frequentar bates da zona sul do Rio, a praia de Ipanema e de jogar bola com os amigos. É torcedor do Vasco e não esconde o quanto é vaidoso. Tem diversas fotos no seu perfil no Instagram em que posa sem camisa, exibindo o tanquinho definido em espelhos de casa e da academia.

