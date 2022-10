Sasha Meneghel é vítima do ’Sheik dos Bitcoins’ e perde mais de R$ 1 milhão

Redação AM POST*

O esquema de fraudes com criptomoedas que, segundo investigação da Polícia Federal (PF), era comandado pelo empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, causou prejuízo de cerca de R$ 1,2 milhão a Sasha Meneghel.

A informação foi confirmada pela PF na manhã desta quinta-feira (6). Segundo a polícia, a filha da apresentadora Xuxa investiu na empresa e não recebeu os valores investidos.

Além dela, jogadores de futebol que não tiveram os nomes informados também foram vítimas dos golpes, conforme a polícia.

Em uma operação deflagrada nesta quinta, policiais apreenderam barras de ouro, dinheiro em espécie, joias, carros, relógios de luxo e outros bens, em endereços ligados a Francisley Silva e a outros investigados.

Segundo a polícia, o grupo é suspeito por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas, com vítimas no Brasil e no exterior. Os investigados movimentaram, no Brasil, até R$ 4 bilhões com as fraudes.

Grande parte do dinheiro arrecadado pelo grupo era usado para a compra de imóveis caros, embarcações, reformas, roupas de grife, joias, viagens e outros gastos de alto custo.

Durante a operação, policiais federais e agentes da Receita Federal cumpriram 20 mandados de busca e apreensão em Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná; além de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina; Barueri e São José do Rio Preto, em São Paulo; e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

O grupo responde por crimes de estelionato, lavagem transnacional de dinheiro e organização criminosa. As ordens de busca foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba.

*Com informações do G1