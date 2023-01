Sem estar grávida, Jojo Todynho compra enxoval de bebê em Orlando

Redação AM POST

A cantora Jojo Todynho chamou atenção de internautas nas redes sociais, ao contar aos seguidores que comprou um enxoval de bebê, mesmo sem estar grávida. A aritsta adquiriu roupas neutras para já ficar preparada independentemente do sexo do futuro filho.

Jojo passou a acreditar que poderia engravidar ainda neste ano depois de uma suposição feita por uma internauta no Twitter. A funkeira disse que aproveitou a viagem para comprar um enxoval porque não vai mais voltar para Orlando em 2023.

Enquanto Jojo falava sobre as compras nos stories do Instagram, uma voz masculina apareceu no fundo do áudio, dizendo: “Você é solteira, não tem nem como ter filho”. Com ar de deboche, Jojo respondeu: “Quando eu engravidar, já vou ter as coisas. Estou meio pirada. Não posso entrar na farmácia. Já comprei absorvente de peito, ‘suga-leite’ etc.”.

Renata Pigliasco, a melhor amiga da artista, relembrou: “Mas você ainda nem está grávida”. A cantora, então, retrucou: “Ué, mas quando eu engravidar já vou ter as coisas”.

Jojo ainda disse que está pronta para ser mãe e que usou uma roupa verde no Ano-Novo, que atrai gravidez, segundo as teorias da internet. “Dizem que quem vira o ano com alguma coisa verde engravida. Estou pronta. Mas não estou grávida, não”, afirmou.