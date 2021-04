Sem máscara, Ratinho é vacinado contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O apresentador Ratinho, do SBT, foi vacinado contra a Covid-19 neste domingo (11/4). As imagens mostram Ratinho sem máscara, item de uso obrigatório no combate à pandemia. Em publicação no Instagram, ele enalteceu o dia de ser imunizado.

Ratinho tem histórico de desrespeito às regras de combate à pandemia e em minimizar a importância de ações do governo federal.

No fim do ano passado, ele foi pescar com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Angra dos Reis (RJ). Ambos, além do ministro das Comunicações, Fábio Faria, aparecem sem máscara.

A vacinação de Ratinho teve repercussão. Enquanto alguns questionavam o apresentador sobre o uso da máscara, houve quem fizesse piada. O humorista Diogo Portugal não perdeu a oportunidade de dizer que a vacina vai fazer efeito porque “foi testada em ratinhos antes”.

Em outubro do ano passado, Ratinho anunciou nas redes sociais o diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

Fonte: Metrópole