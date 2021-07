Sensitiva prevê queda de avião do Flamengo e pede que Gabigol não embarque

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Lene Sensitiva, vidente da internet, fez a previsão de uma tragédia envolvendo o time do Flamengo nesta semana. Nesse domingo, ela entrou ao vivo no Instagram para pedir que Gabigol não viaje com a equipe para a Argentina na próxima quarta-feira (12) para encarar o Defensa y Justicia.

“Se ele entrar (no voo), o avião não volta”, disse aos seguidores.

“O peso não está nos outros jogadores, é nele. Ele está com uma carga muito pesada, muito forte em cima dele, então eu quero pedir ao Flamengo que não permita que o jogador Gabigol entre nesse avião para ir para fora, para jogar na quarta-feira”, disse Lene no Instagram.

Ninguém é obrigado a acreditar em mim, estou cumprindo a minha missão e estou avisando o que me mostram nos mantras, 13 vezes e em 4 sonhos seguidos. Minha intenção é salvar vidas, cabe a vocês do clube Flamengo permitir ou não a ida do Gabigol. Deus abençoe e que façam o certo”, escreveu na legenda.

Lene diz que tentou contato com o jogador e chegou a acionar o filho de Zico para alertar Gabigol. Segundo ela, a resposta recebida após contato com pessoas próximas ao atacante foi “não acreditamos nisso, ele vai viajar”. A vidente, então, fez o apelo aos flamenguistas. “Não estou pedindo para ninguém acreditar em mim a não ser o próprio Flamengo”, afirmou.

Lene Sensitiva ficou conhecida após prever a morte do jornalista Ricardo Boechat e a saída de Faustão da TV Globo.