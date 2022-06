Shakira e Piqué são vistos juntos pela 1ª vez após boatos de separação por traição

Redação AM POST

Shakira e Piqué foram fotografados juntos pela primeira vez desde que surgiram boatos sobre o fim de seu casamento. Segundo a imprensa espanhola, o jogador teria traído a cantora, o que teria motivado a separação.

Nas imagens, Shakira e Piqué aparecem em um carro, próximo à casa do atleta. Segundo a agência de fotos, além dos dois, a mãe da cantora, Nidia del Carmen Ripoll, estava no banco de trás do veículo.

A notícia do suposto término do relacionamento veio à tona na última quarta-feira (1º). De acordo com o jornal espanhol El Periódico, Shakira tomou a decisão de se separar de Piqué após descobrir uma traição.

Nesta quinta (2), o mesmo jornal divulgou a notícia de que a mãe de um colega de time de Piqué seria o pivô da separação. Pablo Gavi, que joga na posição de meio-campo no Barcelona, não saberia do envolvimento da mãe com o craque.