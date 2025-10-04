Shia Phoenix e Wallas Arrais tem briga acalorada durante madrugada em A Fazenda e seguranças entraram para apartar

Notícias de famosos – Uma confusão generalizada marcou a madrugada deste sábado (4) no reality show A Fazenda, após uma discussão entre o ator Shia Phoenix e o cantor Wallas Arrais sair do controle. A briga, que começou durante uma festa, exigiu a intervenção imediata da equipe de segurança do programa para evitar que a situação evoluísse para agressão física.

A tensão teve início quando Wallas se irritou com comentários feitos por Shia, que ele interpretou como indiretas ofensivas. O ator, por sua vez, negou que estivesse se referindo ao colega, o que não impediu o aumento dos ânimos. A troca de provocações se intensificou rapidamente, levando outros peões a tentarem conter os dois antes da chegada dos seguranças.

MEU DEUS! Shia e Wallas quase caindo na porrada! Os Ninjas entraram!!! #AFazenda pic.twitter.com/aPR1MqzuVY — Dantas (@Dantinhas) October 4, 2025

Após o tumulto, Shia Phoenix precisou deixar momentaneamente a sede do programa, retornando minutos depois. A produção de A Fazenda não informou se haverá punição disciplinar aos envolvidos, mas o clima entre os participantes teria ficado tenso após o episódio.

A festa da noite, diferente das anteriores, contou apenas com vinho, cerveja e bebidas não alcoólicas — uma medida preventiva da emissora após os recentes casos de intoxicação por metanol registrados em diversas regiões do Brasil. Até o momento, o Ministério da Saúde contabiliza 127 casos notificados, entre suspeitos e confirmados, relacionados ao consumo de bebidas adulteradas.

O episódio protagonizado por Shia e Wallas repercutiu nas redes sociais, onde internautas se dividiram entre críticas e apoio aos participantes.