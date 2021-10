Show de MC Poze é cancelado na Bahia após ameaças de facção criminosa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O funkeiro MC Poze do Rodo faria sua primeira apresentação em Salvador neste sábado (30), mas o evento teve que ser cancelado após vídeos publicados nas redes sociais por membros de uma facção criminosa ameaçando o músico carioca de morte.

Horas depois da divulgação do vídeo, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) divulgou, na noite desta quinta-feira (28), a informação de que o show não foi liberado justamente para evitar algum incidente mais grave.

“A Secretaria da Segurança Pública não permitirá a realização do evento ‘Baile do Embrasa’, marcado para o próximo sábado (30), no espaço de shows Alto do Andú, em Salvador. Ameaças de traficantes contra o MC Poze, uma das atrações, motivaram a decisão.”

Ainda de acordo com a pasta, as equipes de inteligência apuram uma possível rixa entre organizações criminosas e o cantor. A SSP cita ainda a existência do vídeo.

“Embora a competência para autorizar shows seja da Prefeitura, cabe, no entanto, ao estado garantir a segurança e prevenir para que delitos não ocorram. Nosso principal objetivo é preservar vidas”, afirmou o secretário Ricardo Mandarino.

Em setembro, um show do cantor, marcado para Manaus, foi cancelado pela mesma razão.

O funkeiro MC Poze, que tem mais de oito milhões de seguidores no Instagram, é da favela do Rodo, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o site G1, em depoimento à polícia, o artista já confirmou que foi traficante entre os anos de 2015 e 2016, na comunidade onde nasceu. Ele teria exercido as funções de transportar e vender drogas, mas afirmou aos policiais que abandonou o tráfico quando a milícia invadiu a localidade.

*Com informações do Correio*