Sikêra Jr. é condenado a pagar R$ 300 mil de indenização a Xuxa

A Rede TV! e o apresentador do Alerta Nacional, Sikêra Jr. foram condenados a pagar R$ 300 mil de indenização à Xuxa Meneghel por danos morais. O processo corria na 3ª Vara Cível de Osasco, e a sentença saiu em primeira instância, cabendo recurso. As informações são do Notícias da TV.

A briga judicial teve início após Sikêra exibir no Alerta Nacional o vídeo de um homem estuprando uma égua. O apresentador fez graça com a situação e ainda chamou dois funcionários para simular a cena ao vivo. Xuxa compartilhou o vídeo criticando a postura do apresentador. Sikêra, então, passou a atacá-la em seu programa de TV, a acusando de pedofilia por ter participado do filme Amor Estranho Amor, além de acusá-la de fazer apologia às drogas, pelo fato da apresentadora ter dito em entrevista que sua mãe, dona Alda Meneghel, fazia uso de maconha medicinal para amenizar sintomas de sua doença degenerativa, o mal de Parkinson.

“Tais apresentadores, na busca desvairada pela audiência, postam-se acima do bem e do mal e, sem refletir ou ponderar sobre o que dizem e nas consequências de seus atos, estão sempre prontos a atacar, com suas línguas ferinas, o cidadão honesto e o desonesto, colocando a todos no mesmo patamar, sem o mínimo respeito à honra e à dignidade humanas”, diz um trecho da decisão da magistrada em crítica a programas policiais como o Alerta Nacional.

“Destacam-se, ainda, as críticas a esse tipo de jornalismo, de desprestígio à pessoa em detrimento da análise argumentativa de suas ideias, em programas muito mais de entretenimento do que informativo, camuflando-se ofensas desmedidas na narrativa jocosa”, continuou.

A indenização pedida por Xuxa foi de R$ 500 mil, porém Ana Cristina decidiu que os condenados pagassem apenas R$ 300 mil, corrigido monetariamente. Além disso, eles precisarão arcar com os custos do processo, ou seja, mais de R$ 60 mil.