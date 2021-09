Sikêra Jr processa apresentador da Band após ser criticado e pede indenização de R$ 44 mil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O apresentador do Alerta Nacional, Sikera Jr, entrou com um processo e pede indenização de R$ 44 mil por danos morais do também apresentador Jacson Damasceno, que comanda o Brasil Urgente do Rio Grande do Norte, da Rede Bandeirantes, e utilizou o espaço da atração para atacar Sikêra após ele referir-se aos integrantes da comunidade LGBTQI+ como “raça desgraçada e nojenta” em crítica a uma propaganda do Burger King.

“O que o senhor construiu neste tempo todo? Desde que você explodiu com as suas palhaçadas, o que você faz? O que você trouxe de construtivo para o Brasil? De útil para o Brasil? Quem é você comparado a Paulo Gustavo? Quem é você comparado a Clodovil? Quem é você comparado a Cássia Eller? Comparado a Renato Russo? Comparado a Cazuza? A sexualidade da pessoa não diferencia em nada. Se enxergue rapaz, você é um coroão velho, se enxergue, se coloque no seu lugar”, teria tido Damasceno, de acordo com destaque apresentado pela defesa de Sikêra.

A audiência de conciliação está marcada para 20 de outubro. A defesa de Sikêra alega que o apresentador “encontra-se injustamente com a imagem abalado, pois o réu busca mostrar o autor como sendo um mau apresentador, alguém sem caráter”, diz trecho da petição judicial.

Além da indenização, Sikêra exige que Jacson se retrate por dois dias em seu programa de TV. A retratação também deve ser publicada no site e nas redes sociais da emissora juntamente com a decisão judicial e um vídeo gravado pelo advogado de Sikêra.

Sikêra sofreu uma forte campanha de boicote (desmonetiza Sikêra) através do Sleeping Giants Brasil e chegou a perder o patrocínio de 90 empresas, segundo estimativa do Correio Braziliense. Manifestantes chegaram a protestar na frente da RedeTV!, em São Paulo.

Em sua rede social, Jacson Damasceno se confirmou o processo e se pronunciou sobre o caso. “Sim. Fui processado pelo apresentador Sikera Jr. Com base no comentários que fiz, reprimindo seu comportamento homofóbico na TV. A ação corre pelo TJ do Amazonas, em que ele reivindica uma indenização por danos morais. Alega que meus comentários (naquele vídeo viralizado meses atrás) abalaram sua imagem e carreira”, disse